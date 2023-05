Alluvione | Laura Pausini annuncia maxi donazione | ecco cosa farà

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Pur essendo distante dalla propria terra,non l’ha mai lasciata col cuore. L’che ha colpito l’Emilia-Romagna l’ha posta in una condizione complessa, non potendo fisicamente intervenire per tentare di dare una mano, rimboccandosi le maniche. Ha però scelto di agire attraverso la propria musica, facendo sentire il sostegno alla gente in difficoltà. Un ampio elenco nel quale rientrano anche i genitori della cantante. Mentre i volontari spalano il fango e tentano di riportare, insieme ai cittadini, la situazione quanto più possibile alla normalità,ha pubblicato alcuni annunci che hanno già fatto il giro del web, esaltando i suoi fan., cachet per beneficenzalo aveva detto e ...

Tra questi non può non essere citataPausini , la quale ha annunciato che devolverà i cachet ... d'aiuto e ha reso noto come i suoi genitori hanno contribuito a spalare il fango dopo l'Ritorno sul palco dopo 4 anni e voglio farlo dedicando la mia voce alla mia gente': così la cantantePausini annuncia il suo aiuto concreto alla Romagna colpita dall'. 'La "Romagna è ...... trovata a Lugo la quindicesima vittima FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Emilia - Romagna, le foto della casa diPausini dopo l'In Emilia Romagna è ancora ...

Laura Pausini in aiuto della Romagna devastata dall'alluvione: i cachet dei tre concerti di Venezia devoluti alla sua terra il Resto del Carlino

Il Decreto legge sull'alluvione prevede l'allocazione dei primi 2 miliardi di euro per affrontare le problematiche più urgenti. Di questa somma, 900 milioni circa sono destinati a misure di sostegno a ...In concomitanza con il lutto nazionale proclamato dal Consiglio dei ministri in ricordo delle vittime dell'alluvione in Emilia Romagna, la Provincia di Terni, "aderendo convintamente alle disposizioni ...