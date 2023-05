Alluvione in Romagna | Bassetti | ' Rischio infezioni | vaccinare tutta la popolazione'

I sub trovano la 15esima vittima in Emilia-Romagna. L’allarme: «Rischi sanitari per gli abitanti» Corriere della Sera

"Dal 1968, anno del sisma che ha colpito la valle del Belice in Sicilia, a oggi l'Italia ha perso in eventi calamitosi oltre 5mila suoi cittadini ed ha speso per la ricostruzione circa 165 miliardi di ...Questa frase è tratta da una dichiarazione resa alla stampa di Luca Brocca, ricercatore dell’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Cnr, in merito all’alluvione dell’Emilia Romagna.