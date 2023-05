Alluvione in Emilia Romagna | le vittime salgono a 15 | con più di 23 mila sfollati

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Sale a 15 il numero delledell’che si è verificato inormai più di 10 giorni fa. Nelle ultime 24 ore infatti il cadavere di un uomo è stato rinvenuto a Lugo, nel ravennate. Si tratta di un 68enne, probabilmente annegato durante le piogge. Gliinvece sono più di 23, con 603 strade chiuse al traffico. Nel frattempo continuano senza sosta gli interventi di assistenza alla popolazione colpita dall’. Sono dunque 23.967 le persone che hanno dovuto lasciare la propria abitazione a causa dei rischi dovuti agli allagamenti: : la maggior parte 16.445, nel ravennate, poi 4.462 in provincia di Forlì-Cesena e 2.160 nel bolognese Sono 2.694 i cittadini accolti in albergo e nelle strutture allestite dai Comuni: scuole, ...

... il governatore dell'- Romagna e una delegazione di associazioni industriali e sindacati della Regione colpita dall'. 'Fondi così, in emergenza, non so se si sono mai visti', confida ...... che ha colpito in particolar modo l'- Romagna. "Uno stanziamento di oltre due miliardi di euro per le zone colpite dall'", ha annunciato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , ...L'incasso di tutta Italia nel primo giorno di uscita sarà devoluto a favore dell'Romagna, prostrata dall'. Qui siamo in molti a venire da lì".