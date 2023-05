Alluvione in Emilia Romagna | è allarme sanitario | L’acqua risale dalle Fogne | rischio infezione per i residenti

Tutto è cominciato pochi giorni fa, quando Giorgia Meloni ha lasciato in anticipo il G7 di Hiroshima per rientrare in Italia e visitare i territori dell'- Romagna vittime dell'dei ...... i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e i lavoratori autonomi, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa dell'in- Romagna. Comuni e Province. ...Iscriviti subito L'inRomagna: tutti gli aggiornamenti ChatGPT e non solo: tutto quello che devi sapere sull'intelligenza artificiale generativa Silo è una serie eccellente, ma ...

Diretta alluvione 24 maggio 2023, il geologo: “Migliaia di frane in Emilia Romagna” il Resto del Carlino

Presentati i dati dell’Osservatorio CittàClima di Legambiente: un episodio ogni 3 giorni. Tra le misure più urgente, l'approvazione di una legge contro il consumo di suolo ...Roma, 24 mag. (askanews) – “Sui provvedimenti per l’Emilia-Romagna +Europa farà la sua parte e voterà le misure varate dal governo, ma diciamo basta a rincorrere le emergenze legate ad alluvioni ed ...