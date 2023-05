Alluvione in Emilia | fiumi in situazioni critiche da anni Le colpe di Stefano Bonaccini e le carte che lo provano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) La RegioneRomagna ha iniziato convole ritardo a portare avanti le direttive europee che imponevano una serie di interventi per contenere il dissesto idrogeologico. Lo dimostrano le. E non ha neanche fatto gli interventi dovuti Segui su affaritaliani.it

"Domani, quando è prevista la visita in- Romagna della presidente della Commissione Ue Ursula Von Der Leyen, tornerà nella regione colpita dalle alluvioni anche la presidente del Consiglio ...approfondimento- Romagna, allarme sanitario per rischio infezioni Musumeci: 'Restano chiuse 622 strade. In 54mila senza energia' Oggi alla Camera ha tenuto un'informativa urgente ...'Come in altre analoghe drammatiche occasioni, anche per l'che ha colpito l'- Romagna e le Marche hanno attivato i meccanismi di solidarietà che coinvolgono lavoratrici e lavoratori, ...

Alluvione Emilia-Romagna, Bassetti: "Vaccinare la popolazione per prevenire infezioni" TGCOM

"Servono presto rimborsi al 100% o molti non riapriranno più". Domani nelle zone alluvionate Ursula Von Der Leyen e tornerà anche Giorgia Meloni (ANSA) ...Il governo smorza le polemiche sulla nomina. Dal Carroccio smentiscono che ci sia contrarietà nei confronti del presidente dell'Emilia Romagna. Il ministro per la Protezione civile precisa: "Il commis ...