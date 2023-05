Alluvione | il gip convalida gli arresti degli sciacalli

Per ilsi è trattato di un'azione spregiudicata e risoluta che ha sfruttato un'emergenza collettiva per bieche finalità veniali. Gli arrestati sono Martin Faqolli, idraulico 39enne e la moglie ...Per ilsono invece entrambi responsabili: la donna avrebbe preso i soldi nascondendoli in una borsa frigo e l'uomo avrebbe partecipato alla successiva sottrazione. Ilha inoltre messo in ...Per ilsono invece entrambi responsabili: la donna avrebbe preso i soldi nascondendoli in una borsa frigo e l'uomo avrebbe partecipato alla successiva sottrazione: un "fatto tanto odioso" - ha ...

Alluvione in Emilia-Romagna, Gip: 'gli sciacalli hanno sfruttato l'emergenza collettiva' Agenzia ANSA

Il gip di Ravenna, Andrea Galanti, ha deciso che devono restare in custodia cautelare in carcere i due coniugi di origine albanese arrestati domenica mattina dalla polizia a Fornace Zarattini, frazion ...Devono restare in custodia cautelare in carcere i due coniugi di origine albanese arrestati domenica mattina dalla polizia a Fornace Zarattini, frazione a ridosso di Ravenna, con l'accusa di avere rub ...