Alluvione Emilia Romagna | via libera al decreto Meloni | “Prime misure urgenti”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) ROMA –, terminato a Palazzo Chigi il consiglio dei ministri che ha dato il viaalcontenente leper far fronte all’emergenza che ha messo in ginocchio la regione. “Il Cdm ha approvato unlegge con i primi interventi che consideriamo. Un dl molto corposo”, ha L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:nelle aree alluvionate: “La coscienza mi dice di tornare” Bonaccini ci crede: “Realizziamo politica industriale per la produzione avanzata” Balzo di investimenti esteri a Milano, Sala: “Competiamo con le grandi metropoli europee” Stefano Bonaccini il 2 maggio a ...

... il governatore dell'- Romagna Stefano Bonaccini e una delegazione di associazioni industriali e sindacati della Regione colpita dall'. 'Fondi così, in emergenza, non so se si sono ...Paolo Zangrillo ha appena partecipato al Consiglio dei ministri che ha varato il primo pacchetto di aiuti per le zone colpite dall'inRomagna: "Dobbiamo fare il massimo per cercare ...Sono quelle del decreto chiamato a dare una prima risposta all'che ha devastato l'- Romagna. È la somma che conta, nel ragionamento di Giorgia Meloni. Insomma alla premier serve un ...

Approvato il decreto maltempo per l'Emilia-Romagna, stanziati oltre due miliardi - Politica Agenzia ANSA

Per volere di Gabriele Gravina, la FIGC ha disposto un minuto di silenzio prima della finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina per commemorare le vittime dell’alluvione in Emilia-Romagna.ROMA - Alluvione Emilia Romagna, terminato a Palazzo Chigi il consiglio dei ministri che ha dato il via libera al decreto contenente le prime misure per far fro ...