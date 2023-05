Alluvione Emilia Romagna | oltre 100 scuole danneggiate Maturità ad hoc e torna la dad

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Le strutture scolastiche che hanno registrato danni sono 105, secondo le prime stime, con 150mila studenti coinvolti. Nel decreto approvato in Cdm un fondo da 20 milioni di euro per la continuità didattica, e il governo lavora per l'acquisto di computer da mettere a disposizione degli studenti che dovessero fare didattica a distanza. Il ministero dell’Istruzione e del Merito potrà stabilire per lae gli esami di terza media una prova "snella", sulla falsariga di quanto fatto durante il Covid