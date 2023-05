Alluvione Emilia Romagna | nuove piogge “Rischi sanitari per abitanti”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) E' ancora allerta rossa. Quasi 18 milioni di euro già donati alla Regione Prosegue l’allerta rossa indopo l’che ha devastato la regione. Le previsioni meteo delineano un quadro ancora preoccupante. Per domani infatti, come comunica la Regione, alo di pioggia si associa il pericolo di frane: è confermata “criticità idraulica nelle aree maggiormente colpite: pianura bolognese e bassa collina, pianura e costa romagnola. Allerta arancione per criticità idrogeologica e idraulica nelle aree collinari dellae del bolognese, dove persiste la possibilità di frane per scivolamento e colamenti lungo i versanti con condizioni idrogeologiche fragili”. Temporali anche di forte intensità sono dunque previsti nella prima parte della giornata sulla pianura, mentre, nelle ore ...

Lo ha detto il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci nell'informativa alla Camera sull'in- Romagna."Dal 1968, anno del sisma che ha colpito la valle del Belice in Sicilia,...Iscriviti subito L'inRomagna: tutti gli aggiornamenti ChatGPT e non solo: tutto quello che devi sapere sull'intelligenza artificiale generativa Silo è una serie eccellente, ma ...Iscriviti subito L'inRomagna: tutti gli aggiornamenti ChatGPT e non solo: tutto quello che devi sapere sull'intelligenza artificiale generativa Silo è una serie eccellente, ma ...

Alluvione Emilia-Romagna, Musumeci: fino a 900 euro alle famiglie sfollate TGCOM

"Dal 1968, anno del sisma che ha colpito la valle del Belice in Sicilia, a oggi l'Italia ha perso in eventi calamitosi oltre 5mila suoi cittadini ed ha speso per la ricostruzione circa 165 miliardi di ...Questa frase è tratta da una dichiarazione resa alla stampa di Luca Brocca, ricercatore dell’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Cnr, in merito all’alluvione dell’Emilia Romagna.