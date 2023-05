Alluvione Emilia - Romagna | Musumeci | fino a 900 euro alle famiglie sfollate

(Di mercoledì 24 maggio 2023) 'Per il ripristino di numerosi ammanchi di alimentazioni di energia elettrica, gli allagamenti non consentonosquadre tecniche di intervenire e si confida che nei prossimi giorni tutto possa ...

...il cosiddetto "Decreto" che prevede interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza dei fenomeni alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023 nella RegioneRomagna.... ha detto ancora il ministro per la Protezione civile, nella sua informativa urgente alla Camera sull'in- Romagna. 'Le frane attive sono circa un migliaio di cui 305 le più ...Sul tavolo l'ipotesi di un unico commissario alla Ricostruzione per- Romagna e Marche, non proveniente dalle due Regioni. Intanto, ampliati i poteri di Nicola Dell'Acqua . Lo speciale ...

Approvato il decreto maltempo per l'Emilia-Romagna, stanziati oltre due miliardi - Politica Agenzia ANSA

Domani la presidente della Commissione europea nei territori alluvionati. Previsti il sopralluogo nelle zone più colpite e l'incontro con il ...(Adnkronos) – Fino a 900 euro alle famiglie sfollate in seguito all’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. A farlo sapere è il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musu ...