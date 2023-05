Alluvione Emilia Romagna | Musumeci | “Fino a 900 euro a famiglie sfollate”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) (Adnkronos) –a 900allein seguito all’che ha colpito l’. A farlo sapere è il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello, nel corso dell’informativa urgente alla Camera. ”Tra le misure di immediato sostegno adottate è prevista l’assegnazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata distrutta in tutto o in parte o sia stata sgombrata in esecuzione dei provvedimenti delle autorità competenti di un contributo per l’autonoma sistemazione di 400per i nuclei monofamiliari, 500per i nuclei di due unità, 700per quelli composti da tre unità, 800 per quelli composti da quattro unità, ...

Uomini e donne hanno formato un cuore in un campo per ringraziare i militari che li hanno aiutati durante l’emergenza maltempo. Tanti i voli in elicottero per rifornire la popolazione di cibo e medici ...Il vicepresidente e direttore generale di Fondazione Golinelli, racconta l'emergenza in Emilia Romagna, tra ricordi personali, emozioni e analisi. «La risposta dei volontari è stata incredibile. Ora c ...