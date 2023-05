Alluvione Emilia Romagna | Musumeci | “Fino a 900 euro a famiglie sfollate”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il ministro nel corso dell'informativa alla Camera: "'Restano ancora chiuse 622 strade"a 900allein seguito all’che ha colpito l’. A farlo sapere è il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello, nel corso dell’informativa urgente alla Camera. ”Tra le misure di immediato sostegno adottate è prevista l’assegnazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata distrutta in tutto o in parte o sia stata sgombrata in esecuzione dei provvedimenti delle autorità competenti di un contributo per l’autonoma sistemazione di 400per i nuclei monofamiliari, 500per i nuclei di due unità, 700per quelli ...

Per recuperare ci sarà tempo “a settembre”, ma per adesso la priorità delle scuole delle zone alluvionate dell’Emilia-Romagna deve essere “far recuperare ai ragazzi il trauma di quanto successo”: con ...Un vademecum rivolto ai cittadini delle zone colpite dall'alluvione fornisce le indicazioni sanitarie per prevenire il rischio di infezioni causate dall'acqua contaminata.