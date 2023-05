Alluvione Emilia Romagna | la sindaca incinta tra la sua gente

Tra le tante attività danneggiate dalla recentein- Romagna , ci sono anche le floricolture. Nelle immagini, è possibile vedere la devastazione portata dagli allagamenti in una serra di Brisighella , in provincia di Ravenna. 'Qui ...La Lega dice che non c'è alcun veto, nessuno sostiene di volersi mettere di traverso. Eppure i dubbi sulla nomina di Stefano Bonaccini a commissario alla ricostruzione post -in- Romagna sono sempre lì. Di più: il centrodestra ripete che di non nutrire 'no' a prescindere eppure in consiglio regionale ha votato contro una mozione del Pd , approvata con i ...Un pancione di sette mesi e mezzo e in prima linea per l'dell'Romagna. E' in questo modo che ...

Alluvione Emilia-Romagna, centrodestra vota contro Bonaccini commissario TGCOM

Dalla Liguria sono giunte anche le squadre di Protezione civile attrezzate di Colonna mobile, partite dal polo di Santo Stefano Magra in provincia della Spezia che hanno avviato le operazioni nella zo ...Situazione ancora complessa con alcuni comuni ancora sott'acqua. C’è il fango, ci sono i detriti, i rifiuti da smaltire. “Un’emergenza mai vista prima”, dice il vicesindaco di Forlì ...