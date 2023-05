Alluvione Emilia - Romagna | gip | sciacalli devono restare in carcere

Fuori, quel che l'dei giorni scorsi ha lasciato dietro di sé, tra fango, detriti, disperazione. Dentro, una ... una giovane artista di origine siberiana venuta in- Romagna per cercare ...Il dipinto s'intitola Boote in Überflutung, Barche nell'. Il fondo, beige chiaro, travolge ... gli amici, hanno letteralmente sommerso il cortile della Ditta Enzo Maioli di Reggio, casa ...Il Gruppo Lavazza sostiene le popolazioni colpite dall'in- Romagna con una donazione di 500.000 euro erogata tramite la Fondazione Giuseppe e Pericle Lavazza Onlus. Parte della cifra verra' devoluta a "Specchio dei Tempi" e alle sue ...

I sub trovano la 15esima vittima in Emilia-Romagna. L’allarme: «Rischi sanitari per gli abitanti» Corriere della Sera

Così Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia Romagna, dove l’alluvione degli scorsi giorni ha provocato 15 vittime e danni ancora incalcolabili. «Ci auguriamo — continua il presidente — che non ...Domani la presidente della Commissione europea nei territori alluvionati. Previsti il sopralluogo nelle zone più colpite e l'incontro con il ...