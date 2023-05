Alluvione Emilia-Romagna | elenco pagamenti fiscali e contributivi sospesi e nuove scadenze

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tra le più importanti misure del Decreto aiuti per l’, c’è senz’altro lo stop ai, che sospenderà i termini per idi contributi e, inclusi inclusi quelli delle cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio. Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri riunitosi il 23 maggio, dopo il quale è seguito un collegamento video di presentazione delle misure, con la premier Giorgia Meloni e il presidente della regioneStefano Bonaccini. Un Decreto che stanzia 2 miliardi di euro per aiutare ...