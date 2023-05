Alluvione Emilia-Romagna | Cdm approva decreto da 2 miliardi Oggi lutto nazionale

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Trovato il corpo di una 15esima vittima a Lugo. La situazione meteo migliora: l'acqua si ritira in molti centri. Ma restano difficoltà legate agli allagamenti. Dopo l'allerta ancora rossa per criticità idraulica nel Bolognese, Ravennate e Forlivese, per la giornata di mercoledì sono attese nuove piogge. Cdmmaltempo: centinaia di milioni di euro di aiuti alle imprese, Cig di 90 giorni per i dipendenti e 3mila euro per i lavoratori autonomi. Bonaccini: "Servirà anche unricostruzione"