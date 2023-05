Alluvione Emilia Romagna | Bonelli | “Basta capri espiatori | cosa c’entrano le nutrie?

(Di mercoledì 24 maggio 2023) "Volete far credere agli italiani che sono cascati ponti, ferrovie e strade per le?" “Si parla di ambientalismo ideologico, ma questo Paese gli ambientalisti non l’hanno governato. Bisogna cercare altrove. Da anni chiediamo opere, vasche di laminazione, bacini per far defluire fiumi. Ho il dovere di difendere chi in questo Paese si è sempre battuto contro il dissesto da accuse infamanti”. Lo ha detto Angelo, che nel suo intervento alla Camera, dopo l’informativa del governo sull’in, ha replicato con forza alle polemiche contro gli ambientalisti. “Questo è l’onorevole Cecchetti, della Lega, dice no alle vasche di laminazione a San Vittore Olona, lui ha fatto questa battaglia”, ha affermatomostrando in aula un volantino elettorale di ...

Lo ha detto il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci nell'informativa alla Camera sull'in- Romagna."Dal 1968, anno del sisma che ha colpito la valle del Belice in Sicilia,...Iscriviti subito L'inRomagna: tutti gli aggiornamenti ChatGPT e non solo: tutto quello che devi sapere sull'intelligenza artificiale generativa Silo è una serie eccellente, ma ...Iscriviti subito L'inRomagna: tutti gli aggiornamenti ChatGPT e non solo: tutto quello che devi sapere sull'intelligenza artificiale generativa Silo è una serie eccellente, ma ...

Alluvione Emilia-Romagna, Musumeci: fino a 900 euro alle famiglie sfollate TGCOM

"Dal 1968, anno del sisma che ha colpito la valle del Belice in Sicilia, a oggi l'Italia ha perso in eventi calamitosi oltre 5mila suoi cittadini ed ha speso per la ricostruzione circa 165 miliardi di ...Questa frase è tratta da una dichiarazione resa alla stampa di Luca Brocca, ricercatore dell’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Cnr, in merito all’alluvione dell’Emilia Romagna.