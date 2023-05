Alluvione Emilia Romagna | Bonaccini | “Ancora 20mila sfollati”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) (Adnkronos) – Dopo l’in, “per fortuna oltre 15mila persone sono riuscite a rientrare nelle loro abitazioni, siamo attorno ain questo momento, tre giorni c’erano oltre 36mila fuori casa. Speriamo che nei prossimi giorni si possa tornare ad una situazione di maggiore normalità”. Così Stefano, presidente Regione, ospite a Start su SkyTg24 che sulle condizioni meteo dice: “Ci auguriamo risultino non precipitazioni pesanti ma deboli, è attivata comunque tutta la struttura della Protezione civile”. Sul nodo Commissario per la ricostruzione, queste le parole di: “Non mi occupo delle polemiche ma di stare vicino alle popolazioni colpite. Luca Zaia ieri diceva che ...

La Lega Calcio ha disposto anche un minuto di silenzio per commemorare le vittime della terribileche ha colpito l'- Romagna. In caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, si ...Iscriviti subito L'inRomagna: tutti gli aggiornamenti ChatGPT e non solo: tutto quello che devi sapere sull'intelligenza artificiale generativa Silo è una serie eccellente, ma ...Dopo l'in- Romagna ora scatta l 'allarme sanitario . L'acqua putrida che ristagna potrebbe trasformarsi in un rischio di infezioni per i residenti. Dopo aver camminato a lungo nell'acqua, ...

I sub trovano la 15esima vittima in Emilia-Romagna. L’allarme: «Rischi sanitari per gli abitanti» Corriere della Sera

In concomitanza con il lutto nazionale proclamato per mercoledì 24 maggio dal Consiglio dei Ministri in ricordo delle vittime dell’alluvione ...La maggior parte sono state individuate nei meandri dei ministeri, ma ci sono misure ad hoc: il rincaro dei biglietti dei musei, estrazioni straordinarie del SuperEnalotto e la vendita di auto di luss ...