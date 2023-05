Alluvione Emilia Romagna | Bonaccini a Sky TG24 | Ci sono ancora 20mila sfollati

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 24 maggio 2023) "Oltre 15mila personeriuscite a rientrare nelle loro abitazioni, erano più di 36mila tre giorni fa, speriamo che nel corso delle prossime settimane si possa tornare a una situazione di maggiore normalità". A dirlo è il presidente della Regione, ospite a Start su Sky, parlando dell'degli ultimi giorni (LO SPECIALE SULL'). Poi sulla questione di un suo eventuale ruolo di commissario alla ricostruzione sottolinea: "A me non interessa il destino dia me interessa il destino delle popolazioni checolpite e che si metta insieme una ricostruzione. Serve qualcuno che conosca il territorio". E parlando delle misure decise ieri dal Consiglio dei ministri aggiunge: "Abbiamo ottenuto praticamente tutto ...