Alluvione Emilia Romagna | 2 miliardi per imprese e famiglie Meloni | «Ripartiamo» In Cdm via libera agli aiuti

La ricostruzione dopo l'diventa oggetto di un braccio di ferro nella maggioranza. Mentre ...delle parte sociali (i rappresentanti di sindacati e imprese) e propone il "modello- ...Sull'inRomagna parole da sciacalli. Lo sfogo è di Mario Giordano. Il conduttore ha parlato in apertura della puntata di Fuori dal coro in onda il 23 maggio su Rete4. Nel mirino c'era chi ...Un provvedimento che offre 'le prime importanti risposte ai territori colpiti dall'inRomagna' e che 'prevede uno stanziamento di oltre 2 miliardi di euro'. Si è concluso da poco il Consiglio dei ministri che ha approvato il Dl Alluvioni e la premier Meloni lo ...

Approvato il decreto maltempo per l'Emilia-Romagna, stanziati oltre due miliardi - Politica Agenzia ANSA

"Arrivano in Italia 40 soldati della sicurezza civile e mezzi di pompaggio". Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron in un tweet. "Vengono per rafforzare i soccorsi dopo le inondazioni ...“Il governo c’è, abbiamo dato le prime risposte ai cittadini dell’Emilia-Romagna”. Giorgia Meloni, poco dopo pranzo, si inventa un nuovo format. Un video in diretta da Palazzo Chigi con il governatore ...