Alluvione Emilia Romagna | 15 vittime | oggi lutto nazionale

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ieri l'approvazione del decreto con le prime misure per fronteggiare l'emergenza maltempo nella Regione: stanziati 2 miliardi Sale a 15 il bilancio delledell’in, con l’ultimo ritrovamento del corpo di un uomo, ieri, nelle acque nella zona di Belricetto a Lugo nel ravennate. Il Consiglio dei ministri, che ieri ha varato il decreto con le prime misure per fronteggiare l’emergenza maltempo nella Regione, ha proclamato per la giornata diil. Dalle tasse alle bollette, dalla cassa integrazione al fondo per le imprese: questo il provvedimento da 2 miliardi approvato ieri dal Cdm per dare, ha spiegato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa, le “prime importanti risposte ai territori colpiti ...

Emilia-Romagna, trovato un cadavere a Lugo: 15 i morti nell'alluvione Agenzia ANSA

Il quadro burocratico che si interpone al “libero” intervento. L’impegno della FMI, il “bypass” delle sue linee guida per un coordinamento indiretto. Come fare, insomma, per intervenire. L’intervista ...Quello che hanno visto con i loro occhi a Solarolo (Ravenna) non lo dimenticaranno facilmente. I tifosi della Curva Ovest sono già andati due volte in missione nei paesi dell’Emilia-Romagna colpiti da ...