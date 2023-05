(Di mercoledì 24 maggio 2023) Un fondo per aiutare le scuole 'Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica', questo il nome dato allo stanziamento da 20 milioni di euro da utilizzare per aiutare gli istituti ...

Nel decreto legge si trovano quindi disposizioni a sostegno pure di Università, Conservatori e Accademie AFAM presenti nei territori colpiti dall'. La didattica a distanza, a che qui, farà ...Previsti interventi rapidi anche per la, con l'acquisto di computer che garantiranno la ...biglietto di un euro e ci saranno estrazioni straordinarie di Lotto e Superenalotto Dopo l'......non interesserà i servizi essenziali delle zone dell'Emilia Romagna colpite dall', coinvolgerà i settori pubblici e privati. Tra i settori coinvolti nello sciopero c'è anche la la, ...

Alluvione e scuola: previsti ritorno alla Dad, esami di Stato semplificati e tasse abbuonate TGCOM

Il consiglio dei Ministri, nel pacchetto di aiuti per l'Emilia-Romagna, ha inserito anche delle misure in favore degli studenti delle zone colpite dall'alluvione. Tra queste la possibilità di riattiva ...A scuola ma non per le interrogazioni, bensì per ascoltare i “traumi dei ragazzi” dopo l’alluvione. Paola Falconi, nata a Foggia ma che a Teramo ha vissuto poi fino alla laurea con i genitori teramani ...