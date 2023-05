Alluvione | ambientalisti nei palazzi della Regione | «Vostro sonno genera morti»

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Blitz questa mattina in viale Aldo Moro neiEmilia-Romagna durante la discussione sull'. Un gruppo di attivisti di Extinction Rebellion, realtà che si batte contro il cambiamento climatico, ha interrotto i lavori dell'Assemblea legislativa. Con i vestiti sporchi di fango, gliaccusano l'amministrazione regionale dell'emergenza maltempo: "Il", recita infatti lo striscione esposto dai ragazzi presenti tra il pubblico dell'Assemblea. In aula buona partegiunta, a partire dal presidente regionale Stefano Bonaccini e dalla sua vice Irene Priolo. Dopo aver chiesto più volte di rimuovere lo striscione, la presidente ...

La manutenzione degli argini ... si lamenta un coltivatore che punta il dito contro gli ambientalisti rei di aver protetto nutrie e ... Lo 'show' era un modo per evocare l'alluvione in Emilia Romagna. 'Il fango arriverà anche qui, abbiamo paura', urlavano mentre venivano bloccati dalle forze dell'ordine.

