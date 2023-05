All’Università La Sapienza di Roma si mangia coreano

Leggi su funweek

(Di mercoledì 24 maggio 2023)diLasi: l’appuntamento è per mercoledì 24 e giovedì 25 Maggio. Grazie alla collaborazione tra Korea Agro-Fisheries and Food Trade Corporation del Ministero dell’Agricoltura, Food e Rural Affairs (società per la promozione dei prodotti agro-alimentari e ittici sudcoreani), Vivenda (azienda del Gruppo La Cascina Cooperativa, leader nei settori della ristorazione collettiva e del global service) e Lazio-Disco sarà possibile assaggiare due piatti tipici della tradizione gastronomica coreana. Oltre al famoso kimchi, dal 2013 considerato patrimonio dell’Unesco. «L’obiettivo dell’iniziativa è quello di rendere sempre più accessibili i nostri piatti in luoghi come per esempio le mense dedicati alla pausa pranzo. – commenta Nam Sanghui, Direttrice di aTcenter ...