Allegri Juve | Elkann telefona al tecnico E il contratto “può essere stracciato”

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 24 maggio 2023)ta tra Johne l’allenatore bianconero: il divorzio tra le parti appare ormai sempre più vicino Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, ieri ci sarebbe stata unata tra Johne ilbianconero Massimiliano. Pare che il numero uno di Exor non abbia gradito quella quota di vittimismo trasferita dallo spogliatoio subito dopo la serataccia di Empoli: la sconfitta è l’unica cosa che conta. La proprietà, però, non è ancora venuta allo scoperto in modo definitivo sul futuro, ma ciò che è certo è che ilnon puòconfermato solo perché blindato da unche, scrive il quotidiano, potrebbe pure...