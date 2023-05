Alla scoperta della Grande Mela con Piero Armenti | al via le riprese di ‘Il mio viaggio a New York’

Leggi su funweek

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Se amate i viaggi e siete semprericerca di nuovi punti di vista, non potete perdervi il nuovo programma condotto dall’urbana explorer. Si intitola ‘Il mioa Newed è un docureality che andrà in onda a partire dal 18 settembre su Mediaset Infinity, live streaming e on demand. Leggi anche:» Marina Loi e Flavia Triggiani raccontano il vero volto di Patrizia Reggiani in Lady Gucci Il fondatore dell’omonimo tour operator, nel corso delle sei puntatedurata ognuna di 15 minuti, porterà una coppia di turisti italianiin una versione inedita, straordinaria e magica. «Ho iniziato a raccontare New York su Facebook nel 2014, per ...