“Alberto Genovese può uscire dal carcere” | per la Procura generale può andare in comunità

Leggi su tpi

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Condannato in via definitiva a 6 anni e 11 mesi per due diversi casi di violenza sessuale su due modelle “stordite” con un mix di droghe,si è visto accogliere dalladi Milano l’istanza di affidamento terapeutico in. Per i magistrati l’ex imprenditore del web può quindidal, dove era tornato dopo essere stato ai domiciliari in una clinica per disintossicarsi, e scontare in altro modo i restanti 4 anni di pena. L’affidamento terapeutico si può infatti richiedere quando restano da scontare non più di 6 anni: sta ora ai giudici decidere se acconsentire o meno alla misura alternativa. La parte di pena che copre le imputazioni di violenza sessuale, reato ostativo, risulterebbe essere già scontata. Da alcune settimane ...