Albano 4 volte 20 replica concerto | dove vederlo in tv e in streaming

Leggi su spettacoloitaliano

(Di mercoledì 24 maggio 2023)20di Canale 520Ieri sera su Canale 5 il grande show di Al Bano per i suoi 80 anni, ovvero20 con grandi ospiti e amici del cantante italiano originario di Cellino San Marco. Una grande festa popolare, dal palco dell’Arena di Verona, che attraverso la musica ripercorre la vita dell’artista e insieme la storia del Paese. Sul palco con lui hanno cantato Gianni Morandi, Umberto Tozzi, I Ricchi e Poveri, Arisa, Iva Zanicchi e Renato Zero e Adriano Celentano (al telefono). Al suo fianco anche Romina Power per celebrare l’unicità del sodalizio artistico che appartiene al vissuto e all’immaginario collettivo. Per festeggiare un traguardo così importante, non ...