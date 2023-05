Al Bano vs Damiano dei Maneskin | “No a proselitismo della distruzione”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il cantante critica l'immagine postata su Instagram dal giovane collega con in bocca uno spinello: "Invoglia chi ancora è inesperto a fare uso di cannabis" ”Farecannabis non mi sembra una buona idea. Dare esempi dinon è il massimo. La droga equivale ae vale anche per lo spinello”. Così Alall’Adnkronos sulle polemiche social che si sono scatenate sulla foto pubblicata dadeisu Instagram, che lo ritrae nudo con uno spinello in bocca. ”Ognunosua vita può fare quello che vuole – continua il cantante – però è un peccato, soprattutto se sei un personaggio pubblico perché invogli chi ancora è inesperto a fare uso di cannabis”. Al, che recentemente in una ...

... Il cantante dei ManeskinDavid si spoglia completamente in una foto su Instagram; AlCarrisi racconta il motivo per cui la sua famiglia è divisa e rivela il suo grande rammarico.Fotogallery - Alprotagonista su Canale 5 GUARDA LE IMMAGINI Fotogallery - Cannes 76, red carpet glamour con The Weeknd e Lily Rose Depp LA PROVOCAZIONE Fotogallery -dei Maneskin nudo su Instagram LE ...Arriva però, a rasserenare Giorgia, quello di. I due stanno insieme dal 2017. Il cantante ... la rivelazione di Jasmine Carrisi, figlia di Ale Loredana Lecciso. E sugli altri fratelli

Ranieri-Al Bano-Morandi a Sanremo 2023 Corriere della Sera

(Adnkronos) - ''Fare proselitismo della cannabis non mi sembra una buona idea. Dare esempi di distruzione non è il massimo. La droga equivale a distruzione e vale anche per lo spinello". Così Al Bano ...L’attore Raz Degan si è mostrato ai fan in una veste insolita. Tanti i commenti dei fan preoccupati per la situazione nella quale si trova. Occhi verdi. fisico atletico e barba folta, questo il look d ...