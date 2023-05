Al Bano torna a parlare della figlia Ylenia | “Ho sofferto solo | per Romina…”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Personaggi tv. AlCarrisi, il drammatico annuncio sulla– In prima serata su Canale 5, questa sera, mercoledì 24 maggio 2023, ‘Al4 volte 20’, un evento straordinario per festeggiare gli 80 anni dell’amatissimo cantautore pugliese. Tante le sorprese per i telespettatori: dal duetto con Gianni Morandi alla sorpresa di Adriano Celentano, dal super regalo di Renato Zero ad un ballo con Romina Power. In queste ore però sta suscitando parecchio clamore il duro sfogo dell’artista sull’adorata. Leggi anche: Ale Romina Power sonoti insieme? Tutta la verità sul loro rapporto Leggi anche: Ale Romina Power beccati di nuovo insieme: “Una serata indimenticabile” In occasione ...

Amici e colleghi di vecchia data, ma anche in più giovani, si sono uniti ad Alper augurargli buon compleanno sul palco. L'amatissimo cantautore pugliesestasera in TV dal palco dell'Arena ...... interpellato in merito,sul tema delle canne per difendere la bontà della risposta data a ... Ale Loredana Lecciso ci aprono le porte di casa (e del loro cuore): 'I nostri 21 anni d'amore' - ...... il reality show di Ilary Blasiinfatti con il suo consueto appuntamento del lunedì, con la ... nella prima serata va infatti in onda uno speciale dedicato alla straordinaria carriera di Al, ...

Albano Carrisi: “Il divorzio da Romina Power mi ha svenato. E l’amore con Loredana Lecciso…& OGGI

Albano all’Arena di Verona per gli 80 anni, finisce con Romina i figli e Fratelli d’ Italia . A partire dalle 21.20 fino all’una di notte, il concerto evento che si è tenuto il 18 maggio all’Arena di ...Romina Power con Al Bano all’Arena di Verona per 40 volte 20 con i figli. Sono tornati insieme non nella vita, con il cantante c’è Loredana Lecciso È tornata insieme una delle coppie simbolo della mus ...