Ajax | è già finita l'avventura olandese di Lucca? Ecco quale potrebbe essere il suo futuro

(Di mercoledì 24 maggio 2023) L'all'di Lorenzoessersi già chiusa. Il clubinfatti, secondo il Telegraaf, non eserciterà...

Culturale2 per i non udenti. Avv. Francesco Giampaolo - Pres. della Soc. Sportiva di Calcio San Luca Homar Iafisco - Coiffeur delle dive Piero Meloni "assessore al comune di Roma ...C'è la volontà di continuare con i giovani e, adesso, ci sarebbeun possibile sostituto offensivo, qualora uno tra Milik, Kean e Vlahovic dovesse partire.... Karembeu, Redondo, Roberto Carlos, capitan Sanchís, un giovanissimo Raúl, ilesperto e maturo ... per la quarta volta (le prime due erano state nel '73 con l'e nell'83 con l'Amburgo) i ...