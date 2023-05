Ajax | ag Kudus | «Ha rinunciato al rinnovo | pronto a cambiare»

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Le parole dell’agente di: «Ora è il momento giusto per lasciare l’. Non ha accettato la proposta di prolungare il suo contratto» L’agente di Mohammed, in una intervista rilasciata al de Telegraaf, ha detto che il suo cliente èa lasciare l’. Di seguito le sue parole. «Penso che sia la cosa migliore per tutti. Ora è il momento giusto. Non ha accettato la proposta di prolungare il suo contratto fino al 30 giugno 2026. Quello che posso dire è che dopo il Mondiale e questa stagione c’è molto interesse per lui».

