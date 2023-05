Aggressione a un agente della Polizia Locale | arrestato clochard 29enne

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIeri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizioneCentrale Operativa, sono intervenuti in via Duomo per una segnalazione di una lite con esplosioni di colpi d’arma da fuoco. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato una terra che perdeva molto sangue da una ferita alla testa ed altri due operatoriche lo stavano soccorrendo; questi ultimi hanno indicato loro un, nei pressi di una pattuglia dell’Esercito Italiano, quale autore dell’; pertanto gli operatori lo hanno fermato ma l’uomo ha inveito contro di loro ...