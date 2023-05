Africa | Tajani | ‘rafforziamo l' export | a partire dal nostro saper fare'

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - “Dobbiamo rinforzare i legami con i paesi che vogliono un'interlocuzione con noi e con l'Europa. Abbiamo spesso dimenticato i paesini che poi hanno trovato investitori cinesi e russi. Vogliamo tornare a cooperare e a proporre iniziative per sviluppare la collaborazione con l', partendo dal”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio, in conferenza stampa dopo il suo intervento alla Conferenza umanitaria delle Nazioni Unite sul Corno d', in videocollegamento dall'Unità di Crisi della Farnesina. "Puntiamo su una diplomazia della crescita – ha aggiunto- con una presenza sempre maggiore di imprese ...

Corno d'Africa: Tajani, 'affrontare i problemi 'dal punto di vista africano'' Il Dubbio

