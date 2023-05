Affari cresce anche ad aprile +10% Battuta l' Agi Top 100 informazione online | scalate 11 posizioni

(Di mercoledì 24 maggio 2023)continua are. Dopo il boom di marzo in cui la nostra testata ha registrato uno scatto del +39% nella classifica dei 100 siti dipiù visitati (Comscore),adtaliani.it corre e porta a casa ilscalando ben 11Segui sutaliani.it

" Gli ottimi dati sulla ripresa dei viaggi d'sono un'ottima notizia perché oltre a far ...anche benefici per le economie locali perché aumentando la durata dei soggiorni e della spesa...Il discorso vale anche per Piazza, nonostante la brillante eccezione di Mediobanca che balza ... Data l'inflazione persistentela possibilità che il tasso terminale sui depositi arrivi al ..."Gli ottimi dati sulla ripresa dei viaggi d'sono un'ottima notizia perché oltre a far bene ...anche benefici per le economie locali perché aumentando la durata dei soggiorni e della spesa...

Fatturati: cresce la quota di mercato delle Big 4. L'avvocatura d'affari ... Legalcommunity

Affari continua a crescere. Dopo il boom di marzo in cui la nostra testata ha registrato uno scatto del +39% nella classifica dei 100 siti di informazione online più visitati (Comscore), anche ad ...Russia, Putin: 'Cresce l'instabilità, è colpa dell'Occidente' 24 maggio 2023 Vladimir Putin punta ancora il dito contro i Paesi occidentali. 'L'attuale situazione internazionale è caratterizzata da un ...