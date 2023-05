AEW | Settimana di colloqui con CM Punk | l’annuncio di Tony Khan di stasera sarà cruciale

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Secondo l’ennesimo report della nottata italiana, CMe la AEW sono rimasti in contatto durante tutta l’ultima. Come riportato, inoltre, stanotteannuncerà a Dynamite la location del primissimo episodio di Collision e, quest’ultima, indirizzerà pesantemente il destino del Best in the World in quel di Jacksonville. Fightful Select, a riguardo, ha riportato che itra le parti sono stati “produttivi” ma non ci è dato sapere ulteriori dettagli. Si sa solamente, sempre secondo il sito americano, che alcuni documenti sarebbero stati inviati ae che dunque il Best in the World sembra sempre più vicino ad apparire durante la premiere del nuovo show AEW. Anche alcune fonti vicino al wrestler di Chicago avrebbero inoltre confermato questa tesi, ...