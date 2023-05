AEW | Rivelato lo status di CM Punk in vista di Collision

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 24 maggio 2023) CMè decisamente il wrestler più controverso degli ultimi dieci anni: il wrestler di Chicago, infatti, dopo aver dominato le testate giornalistiche per la rissa post-All Out, è tornato a far parlare di sé dopo il presunto (nuovo) allontanamento dalla compagnia per via di alcune incomprensioni legate al suo ritorno in giugno. Nelle ultime settimane si sono alternate varie versioni, ma a quanto pare, ora si sarebbe trovata una “chiusura” definitiva alla questione: CM, a, ci sarà. Le conferme A riportare della presenza diin quel dici ha pensato PW Insider, che ha scritto:“L’AEW annuncerà che il primo episodio disi terrà allo United Center di Chicago e lo farà stasera.CMapparirà allo show in giugno, ci è ...