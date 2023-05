Aehra - Le batterie del futuro | riparabili e molto efficienti

(Di mercoledì 24 maggio 2023) La startupsta gradualmente rendendo note alcune caratteristiche dei suoi futuri modelli elettrici di lusso, che, a oggi, saranno una ruote alte(già presentata) e una berlina (che dovrebbe essere presentata a breve), con consegne in agenda nel 2025. Ebbene, ora si parla delle, un elemento strategico per una Bev: l', al riguardo, fa sapere che i futuri modelli adotteranno accumulatori realizzati in partnership con il gruppo Miba, che sviluppa e produce soluzioni dedicate nella sua Volt Factory in Austria. Saranno "pacchi" smontabili, che permetteranno di sostituire e riciclare solo le parti danneggiate, riutilizzando quelle intatte. Allo stesso tempo si tratterà di una batteria leggera, con una gestione termica ottimizzata, che garantirà una ricarica rapida per un numero maggiore di cicli. "Questo accordo con Miba - ...

Un processo di sviluppo che potrebbe allargarsi anche all'Italia, in particolare per quanto riguarda la leggerezza, utilizzando materiali che oggi non vengono impiegati nellee Miba ...Un processo di sviluppo che potrebbe allargarsi anche all'Italia, in particolare per quanto riguarda la leggerezza, utilizzando materiali che oggi non vengono impiegati nellee Miba ...Ebbene, ora si parla delle, un elemento strategico per una Bev: l', al riguardo, fa sapere che i futuri modelli adotteranno accumulatori realizzati in partnership con il gruppo Miba, ...

Aehra: batterie riparabili per le future elettriche - Quattroruote.it Quattroruote

MILANO - Il grande dibattito sulla mobilità elettrica, sopratutto in Europa, riguarda il nodo delle batterie: smaltimento sostenibile e capacità di accumulo di energia sono tra le sfide per accelerare ...La batteria europea di Aehra-Miba per le supercar elettriche. Permette il riciclo delle parti danneggiate e il riutilizzo dei componenti.