(Di mercoledì 24 maggio 2023) La cantante americanaè morta a Küsnacht, in Svizzera, vicino a Zurigo. Aveva 83 anni. (in aggiornamento) first appeared on il manifesto.

, icona di energia e carisma Luca Dondoni 24 Maggio 2023 Una vita di drammi e di rinascita È difficile trovare una storia come quella diTurner, una vita talmente piena di eventi, ...Turner: la morte dopo una lunga malattia. Dal rock al blues, dal soul al jazz:ha saputo attraversare i confini di ogni genere regalandoci sempre esibizioni spettacolari, con la ...La 'signora' del rock si è spenta dopo una lunga malattiaTurner la signora del rock. Si è spenta dopo una lunga malattia a 83 anni. Lo ha annunciato il suo portavoce con queste parole: "Con lei il mondo perde una leggenda della musica e un ...

Addio a Tina Turner, regina del rock'nroll Agenzia ANSA

È morta Tina Turner, cantante americana famosa in tutto il mondo: aveva 83 anni. Tra i suoi brani più noti The Best. Simply the best. Semplicemente la migliore. È morta Tina Turner, la regina del rock ...Lutto nel mondo della musica mondiale: è morta Tina Turner all'età di 83 anni dopo una lunga malattia. Addio alla Regina del Rock'n Roll ...