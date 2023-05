Addio a Tina Turner | la leggenda del Rock' n Roll aveva 83 anni

Una relazione difficilissima "un compendio di abusi e paura", come ha raccontato la stessa. Dai racconti cruenti che la stessa artista negli anni successivi ha scritto nella sua autobiografia, ...è stata una delle più straordinarie performer mai apparse sui palcoscenici: Mick Jagger, tanto per fare un nome, che è stato un suo amico fraterno, ha sempre ammesso di averle "rubato" il modo ...La coppia si separa anche nella vita nel 1976 e perTurner inizia un periodo buio sia dal punto di vista artistico che personale. Ritrova il grande successo negli anni Ottanta, in particolare ...

Addio a Tina Turner, regina del rock'nroll Agenzia ANSA

Esempio per molte donne che hanno vissuto momenti difficili, icona per molte artiste e musicisti, Tina Turner rimarrà una figura indelebile nell'immaginario collettivo Musica in lutto. Dodici album in ...Tina Turner è morta a 83 anni. Lo ha detto il suo portavoce: «Tina Turner, la regina del Rock'n Roll' è morta serenamente oggi all'età di 83 anni ...