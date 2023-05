“Acqua fetida e puzzolente” Scatta l' allarme sanitario in Emilia-Romagna

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Un paese che, al momento, non esiste più. “10.000 abitanti e almeno 3.000 ettari di territorio sono ancora sott'”. Siamo a Conselice, comune in provincia di Ravenna, equidistante però anche rispetto a Bologna. E qui, come riporta l'inviato di Omnibus - trasmissione in onda su La7 mercoledì 24 maggio e condotta da Alessandra Sardoni – “siamo nell'ultima retrovia dell'alluvione, una cittadina che non è ancora entrata nella fase 2 dell'emergenza”. La vita qui si è fermata al momento del disastro, della rottura degli argini dei fiumi Sillaro e Santerno. Ora, racconta il giornalista Guy Chiappaventi, “l'non riesce a defluire nel canale destra Reno”, e poi “è, tanto che ieri è arrivata la raccomandazione da parte del sindaco di non entrare a contatto con l', e per i ...