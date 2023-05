Accelerate sul Pnrr Arriva il richiamo dell' Ue | L' Italia è in ritardo sulla transizione green

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Raccomandazioni economiche 2023: “L’usa più rinnovabili e meno gas, ma i fossili sono ancora troppo presenti. Rafforzare le interconnessioni con Sicilia e Sardegna per sviluppare energia verde. Fare di più su case, punti di ricarica elettrica, emissioni zero. E manca il personale ‘verde’ nella Pa per affrontare inondazioni e siccità”