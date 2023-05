DHABI, UAE, May 16, 2023 /PRNewswire/ - -Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar, one of the world's leading clean energy companies, ... The agreement was signed byAbdelqader El ...Uno dei testimoni,Hossein Sobhani, afferma di aver trascorso otto anni e mezzo, dal ...Furono quindi imprigionati e infine consegnati alle autorità irachene e trasferiti nella prigione di......sulla Fraternità di tutti i popoli firmata da Papa Francesco insieme al Grande Imam Ahmad... la Dichiarazione diDhabi non è molto peggio dell'eresia, vale a dire l'apostasia 'Non ...

Abu Mohammad al-Julani, jihadista bifronte Inside Over

Despite the wave of diplomacy sweeping the region with the rapprochement between Iran and some of its neighboring countries, the dark clouds of a lo ...Acquisition will enhance EDGE's autonomous capabilities and enable access to technology and highly skilled engineers for a wider range of unmanne ...