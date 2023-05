Aborto – PVF | Anniversario ingiusta legge 194 | si cambi rotta

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 maggio 2023). Pro Vita Famiglia:194, si– «Il problema dell’non è l’obiezione di coscienza ma le troppe donne che vi ricorrono perché non hanno alternative: non esiste alcuna donna che in Italia sia stata costretta a partorire per eventuali inapplicazioni della 194, ma troppe le donne che sono state indotte ad abortire per mancanza di alternative concrete. «Come rivela un sondaggio appena pubblicato, per oltre il 75% degli Italiani lo Stato deve assicurare alle donne il diritto di NON abortire, proponendo loro soluzioni concrete per superare le difficoltà in cui si trovano. Siamo stanchi della violenza di chi vorrebbe continuare a farci credere che l’, invece, sia una scelta paritetica o addirittura ...