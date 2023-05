(Di mercoledì 24 maggio 2023) A 45 anni dalla legge 194 'La Ragione' ha intervistato l'esponente di +Europa A 45 anni dalla legge sull’, parla Emma. ‘La Ragione’ ha intervistato Emmache torna a parlare di. “L’farmacologico (RU 486 ndr) in Italia si usa poco – ha detto l’esponente di + Europa – Il ginecologo Silvio Viale combatte da dieci anni perdiritto, che è comunissimo altrove tranne che in Italia. Il mio punto di vista è che la legge 194 debba essere applicata. Invece ci sono varie Regioni che semplicemente non la applicano perché c’è un’obiezione di coscienza di struttura. Io non ho niente contro l’obiezione di coscienza individuale ma le strutture pubbliche sono tenute ad applicare la legge. Chevoglia ...

Quegli anni furono, almeno per me, degli anni di profonda vitalità e impegno" prosegue: LO STATO DIA ALTERNATIVE CONCRETE ALLE DONNE! - FIRMA QUI! Quegli anni, cara, furono ...Ma perla destra sta agendo "svuotano la legge dall'interno. Sanno che in un dibattito pubblico sulla questionesarebbero in minoranza come lo sarebbero sul divorzio. Hanno trovato un ...Per cui sarei più prudente e insisterei sulla piena applicazione della legge", spiegaaggiungendo che "in Italia è stato difficilissimo praticare l'farmacologico con la Ru486, ci ...

Aborto, Bonino: "Questo governo limita i diritti delle donne, Piantedosi detta la linea" Adnkronos

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Roma, 23 mag (Adnkronos) – “È sempre esistita nel nostro Paese una corrente antiabortista. L’abbiamo sempre sconfitta, sia nella legge sia nei referendum. Penso che dopo 45 anni come tutte le leggi av ...