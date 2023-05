Abbonamento Netflix | quanto costa condividere gli account

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Cambia il contratto diper, soprattutto per cercare di limitare il fenomeno dicondivisi ma con persone che vivono in case diverse. Dopotutto, la situazione era arrivata al limite, con un passaggio di interfaccia che, almeno alle tasche della nota piattaforma streaming, cominciavano a tradursi a pesantissime perdite sia sul mercato italiano che in quello internazionale. Cambia l’diper glicondivisi Per chi vorràil propriocon una persona che si trova fuori dal nucleo familiare, servirà pagare una quota aggiuntiva del contratto pari a 4.99 euro al mese. In questo caso, parliamo di condivisioni dicon fidanzate e amici intimi, in un fenomeno che ...