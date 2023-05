A Sarnico fine-settimana dedicato a folklore | tradizioni e cultura popolare

(Di mercoledì 24 maggio 2023). In occasione di Bergamo Brescia Capitale della2023, dal 2 al 4 giugnoospiterà la prima edizione del Festival diPopolari “MANteniamoci Folk”. Una tre giorni di full immersion con la partecipazione di trenta gruppi folklorici provenienti da tutta la Regione organizzata dalla Pro Lococon il supporto del Comitato Bergamasco della FITP – Federazione ItalianaPopolari. La parata di venerdì 2 giugno alle 17 aprirà undavvero unico ealladella terra bergamasca e non solo. Tanti i gruppi provenienti da altre province della Lombardia e tanti anche i gruppi che porteranno in piazza la loro...

... prodotta e organizzata da ViDi Cultural in collaborazione con l'associazione Il Ponte die ... Si continua poi con un'ampia sezione dedicata agli esiti della pittura francese diOttocento (...Il merito è delle piogge, che hanno permesso al Consorzio dell'Oglio di aprire la diga di... aldi invasare quanta più acqua possibile per la stagione irrigua. Se dovesse smettere di ...È anche di questo che si è parlato in un convegno tenutosi a(BG) in questosettimana. Il tema intorno a cui ruotavano queste e altre riflessioni era quello complesso, articolato e ...

di Chiara Balducchi Sessanta opere tra olii, acquerelli e grafiche ripercorrono oltre un secolo di arte internazionale tra Ottocento e Novecento, attraverso i suoi maggiori interpreti. Da Claude Monet ...L’ambulatorio di podologia, già presente in Habilita Poliambulatorio di Osio Sotto, è ora disponibile anche in Habilita Sarnico. Abbiamo incontrato ... e agevolare una corretta deambulazione al fine ...