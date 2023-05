A Roma per imparare a sviluppare C' è “Apps for the Future” | incontri gratuiti e corsi sul mondo delle app

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Dagli sviluppatori di Bending Spoon ai ragazzi usciti dall'Academy di Napoli, una tre giorni immersi nelapp dove i bambini potranno anche provare, grazie alle sessioni Today, cosa vuol diree quanto può essere divertente farlo. L'appuntamento è all'Apple Via del Corso, il flagship store di...

Il nuovo collasso del traffico aprovocato stamattinapiù di tre ore a ridosso del lungotevere, Bocca della Verità, Circo Massimo e Tridente è dipeso dalla deposizione di una corona d'alloro al Milite Ignoto da parte del ...Credola prima volta mostriamo la casa adove sono ospitati i preti condannatipedofilia. Abbiamo parlato con un diacono psicologo che si occupa di loro e poi abbiamo incontrato i preti ...Lo rende noto Palazzo Chigi, spiegando che la premier, Giorgia Meloni, proprioquesto appuntamento tornerà adopo il sorvolo sulle zone alluvionate dell'Emilia Romagna con la presidente ...

Roma, allarme per la presenza di una potenziale colonia di tartarughe azzannatrici Sky Tg24

Roma, 24 mag. (Adnkronos ... quanto più indipendente da eventuali crisi di prezzo o crisi geopolitiche, come è accaduto per il gas lo scorso anno''. Lo sottolinea Luca Dal Fabbro, presidente dell'Iren ...Negli ultimi giorni Federica Pellegrini ha partecipato a molti eventi per promozionare la sua autobiografia appena uscita nelle librerie, intitolata "Oro". Dalla presenza al Salone del Libro di Torino ...