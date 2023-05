A Renzi e Calenda serve un vademecum per evitare di insultarsi e litigare

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 24 maggio 2023) «Nessuna randellata oggi tra me e Matteo». Nel Terzo Polo ormai la normalità diventa eccezione e così Carloesulta per non aver litigato con il suo alleato, almeno per oggi. Solo qualche sera fa i due hanno firmato una «tregua armata» che prevede una serie di «clausole» per una pace duratura. Trattative che sono potute iniziare solo grazie alla caduta del cosiddetto «veto Floris» con cuiaveva rifiutato l'idea di presentarsi insieme aalle europee del 2024. Vediamo qualche clausola. Intanto basta con «tutte le iniziative ostili e gli attacchi mediatici diretti e indiretti». Anche perché il rischio è quello di «farsi ridere dietro dall'Italia» come ha ricordato la capogruppo al Senato Raffaella Paita. Sono stati mesi in cui i due leader si sono punzecchiati continuamente sui social, ...