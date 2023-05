(Di mercoledì 24 maggio 2023) Un agente della polizia municipale colpito alla testa con una spranga e unferito a colpi di pistola a una gamba. Ieri aquesto è stato il bilancio di una tragedia sfiorata ma ampiamente annunciata davanti al Duomo. Nessuno dei due è in pericolo di vita, entrambi ricoverati in due diversi ospedali cittadini: trauma cranico per il luogotenente 63enne Salvatore Ruoppolo e una ferita al ginocchio per il senza dimora. Il fatto è avvenuto in pieno centro storico, sotto i portici davanti al Museo del Tesoro di San Gennaro: meta del grande flusso di turisti che attraversa la città. Asi contano più di duemila homeless. L’ultimo episodio: unha ferito un agente della polizia locale, che per difendersi ha sparato L’allarme della situazione di degrado e di grande emarginazione fu lanciato mesi fa ...

... con il racconto delle esperienze 'Addio pizzo a' e 'Sulle orme di Paolo Borsellino a Palermo'. 'La mafia non è un fenomeno che riguarda solo il sud, ma è unache interessa tutto il ..."Se non ci sono risposte, anche la partecipazione che c'è qui aci dice che è il momento di ...tassazione sul lavoro e sui pensionati e c'è bisogno di superare la precarietà che è la vera...... è italianissimo, anzi napoletano e tifa (con evidente successo) per ilcalcio. E restano ... arriva nelle case di tutti gli italiani per promuovere le adozioni, combattere la vergognosa...

A Napoli la piaga dei clochard ormai è una bomba sociale | LA ... LA NOTIZIA

Il problema del caro affitti è stato sollevato dagli studenti che non riescono più a trovare una decente sistemazione quando decidono di completare la ...I sindacati in piazza a Napoli sono arrivati per protestare contro l'esecutivo sui temi del lavoro. La terza tappa dopo Milano e Bologna.